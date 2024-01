Maulburger Unternehmen: Erneut Weltmarktführer

In Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen vergibt die Wirtschaftswoche laut Busch Vacuum Solutions jedes Jahr die Auszeichnung „Weltmarktführer“ an Unternehmen, die in ihrer Branche mit wegweisenden Technologien und innovativen Produkten und Dienstleistungen begeistern. Busch Vacuum Solutions wurde für seine starke Position als Hersteller von Vakuumpumpen und -systemen für die Lebensmittelindustrie erneut mit dem Titel Weltmarktführer geehrt.

Auswahlverfahren

Ein strenges, von der Universität St. Gallen entwickeltes Auswahlverfahren bildet die Grundlage für die Vergabe der begehrten Plätze im Ranking der Top-Unternehmen.