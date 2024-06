Max Josef Metzger: Termin für Seligsprechung steht

Als Vertreter von Papst Franziskus soll zu diesem besonderen Anlass Kardinal Kurz Koch ins Freiburger Münster kommen. Das teilte die Erzdiözese am Freitag mit. „Die Seligsprechung am 17. November in Freiburg soll ein offizielles Bekenntnis dafür sein, dass die Kirche für Frieden und Völkerverständigung, Gewissensfreiheit und Gerechtigkeit einstehen will“, heißt es in der Ankündigung der Erzdiözese. „Wir erleben gerade, wie zerbrechlich Europa und die Welt sein können in den aktuellen Kriegen und Krisengebieten. Frieden ist keine Selbstverständlichkeit und muss immer wieder neu errungen werden“, betonte Erzbischof Stephan Burger. Dafür sei Metzger ein bis heute hochaktuelles Vorbild. Wie das Erzbistum weiter mitteilt, soll der 17. April, der Tag seiner Hinrichtung durch die Nationalsozialisten, sein Gedenktag werden.