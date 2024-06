Sämtliche Scheiben der linken Seite des Busses wurden durch den Aufprall beschädigt. 16 Reisende wurden durch Glassplitter im Gesicht verletzt. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Autobahn wurde in der Nähe der Ortschaft Blievenstorf in Mecklenburg-Vorpommern in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt.

Derzeit laufen die Bergungsarbeiten, wie der Sprecher weiter sagte. Die Feuerwehr sei im Einsatz, um die unverletzten Fahrgäste von der Unfallstelle wegzubringen.