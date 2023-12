Baden-Baden - In Deutschlands Kinos sind Margot Robbie als Stereotyp-Barbie und Ryan Gosling als Beach-Ken in diesem Jahr am meisten besucht worden. "Der Kino-Jahressieger 2023 heißt "Barbie"", teilte Media Control mit. "Die Komödie schafft es mit fast 6 Millionen Zuschauern auf das Siegertreppchen. Regie führte Greta Gerwig. Der Film kam am 20. Juli 2023 in die deutschen Kinos."