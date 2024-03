Medien: Das sind die Streaming-Tipps für die Woche

In einem heruntergekommenen, staubigen Trucker-Motel mietet sie sich ein - und startet in das Abenteuer ihres Lebens, auch wenn sie auf den ersten Blick so gar nicht an diesen verlassenen, staubigen Ort zu passen scheint.

Adlon zeichnet die Figuren seiner Geschichte als skurrile, eigenwillige Menschen, die alle irgendwann mal große Träume hatten. Da ist etwa Brenda (CCH Pounder - "Rustin"), die ebenfalls frisch getrennt ist und das Motel mit Baby nun alleine schmeißen muss. Oder der Kulissenmaler Rudy Cox (Jack Palance - "Tango & Cash"), der in einem Wohnwagen haust und von Jasmin fasziniert ist.

Eine Mischung aus Einsamkeit, Schicksalsergebenheit, Wehmut, aber auch großer Wärme und Zuversicht durchzieht diesen Film, für den Adlon zahlreiche Preise bekam und der ein Welterfolg wurde. Für den Filmsong "Calling You" gab es sogar eine Oscar-Nominierung. Anlässlich des Todes Adlons in seiner Wahlheimat Los Angeles am 10. März ist "Out of Rosenheim" nun in der ARD Mediathek zu sehen, noch bis zum 10. April. Angeboten werden die deutsche Version und das englische Original.