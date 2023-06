Medien Immer mehr Zeitungen entschuldigen sich für dunkle Flecken

Auch andere große Zeitungen hatten in jüngster Zeit für Fehler in der Vergangenheit Abbitte geleistet. So arbeitete der britische "Guardian" erst im März öffentlich die Sklavereiverbindungen seiner Gründer auf. "Die Gründer des "Guardian" sind mit dem am häufigsten vergessenen Kapitel in der langen Geschichte der Beteiligung Großbritanniens an der weltweiten Sklaverei verbunden", hieß es in dem Artikel. Das Blatt kündigte ein Programm zur Wiedergutmachung an.

Die "Los Angeles Times" hatte bereits 2020 in einem Leitartikel für ihre frühere Berichterstattung über schwarze Menschen um Entschuldigung gebeten: "Zumindest in den ersten 80 Jahren war die "Los Angeles Times" eine Institution, die tief in der Vorherrschaft der Weißen verwurzelt war", hatte es damals geheißen.