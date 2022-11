Medien Vor Talkshow-Abschied: Plasberg über Öffentlich-Rechtliche

Plasberg wird kommende Woche zum letzten Mal seine Talkshow "hart aber fair" moderieren. Er verabschiedet sich vom Publikum mit der Sendung zum Thema "Ab in die Wüste - wer freut sich auf die WM in Katar?", die am Montag (14. November) von 21.00 Uhr an im Ersten läuft. Danach macht "hart aber fair" eine Pause. In den kommenden Wochen nach Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft wird dann zumeist entweder Fußball oder ein alter Film auf dem Sendeplatz zu finden sein. Vom 9. Januar 2023 an soll dann Louis Klamroth durch die Sendung führen.