Medienberichte Neil Young verkauft Teil seiner Songrechte

Erst vor wenigen Wochen hatte der US-Singer-Songwriter Bob Dylan die Verlagsrechte an allen seinen Songs an den weltgrößten Musikkonzern Universal Music verkauft - und damit schätzungsweise mehrere Hundert Millionen Dollar eingenommen. Das Paket umfasste mehr als 600 Titel wie "Blowin' in the Wind", "Knockin' On Heaven's Door" oder "The Times They Are A-Changin'".