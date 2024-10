Medienpreis Bryan Adams bekommt Legenden-"Bambi"

"Soundtrack zu unserem Leben"

"Bryan Adams ist ein Musiker und Fotograf, der einige der berühmtesten Songs aller Zeiten geschrieben, ein einzigartiges künstlerisches Werk geschaffen hat und ein außergewöhnliches soziales Engagement an den Tag legt", teilte der Medienkonzern Hubert Burda Media mit. "Bryan Adams hat den Soundtrack zu unserem Leben komponiert", urteilte die "Bambi"-Jury.

Adams hat mit Hymnen wie "Summer of '69" und Balladen wie "Everything I Do (I Do It for You)" einige der bekanntesten Rocksongs überhaupt geschaffen. Der Titelsong zum "Robin Hood"-Film mit Kevin Costner in der Hauptrolle (1991) stand in 19 Ländern an der Spitze der Charts. Im Lauf seiner vier Jahrzehnte umfassende Karriere hat Adams nach Burda-Angaben weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und Lieder geschrieben für legendäre Künstler wie Joe Cocker, Bonnie Tyler, Tina Turner und die Rockband Kiss.