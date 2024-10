Die Facharztpraxis für Innere Medizin und Nephrologie in der Basler Straße schließt ihre Pforten. Auf der Internetseite der Praxis heißt es: „Wir ziehen um. Ab Mitte November finden Sie uns in neuen Räumen in Schopfheim-Gündenhausen, Walter-Faller-Weg 1, 79650 Schopfheim“, wie eine Recherche unserer Zeitung nach einem Hinweis aus der Bevölkerung zeigt. Telefonisch ist die Praxis nicht erreichbar. Vor Ort weist ein Zettel an der Tür auf den anstehenden Umzug hin. Die Praxis in der Basler Straße gehört zur Nephrologie Lörrach und ist einer von zwei Standorten in der Lerchenstadt – der zweite Standort ist im Kreiskrankenhaus in der Spitalstraße. Ob auch dieser Standort von dem anstehenden Umzug tangiert ist und was die Gründe für den Wechsel nach Schopfheim sind, ließ sich für unsere Zeitung am Donnerstag nicht in Erfahrung bringen.