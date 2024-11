Medizin in Schopfheim: Kranke Nieren zur Kur in Gündenhausen

„Als fachinternistische Zentren decken wir das gesamte Spektrum der Inneren Medizin ab. Spezialisiert sind wir insbesondere auf die Diagnose und Therapie von Nierenerkrankungen, Rheumaerkrankungen und Bluthochdruck sowie seltene genetische Erkrankungen.“ Dabei sei ein ganzheitliches Behandlungsprinzip wichtig, wirbt die ÜBAG Nephrologicum Dreiländereck, die auch in Müllheim und Bad Krozingen aktiv ist und im Kreiskrankenhaus Lörrach – nahe der Intensivstation – einen Standort für Notfallpatienten betreibt.

Lange Vorgeschichte

Das Bauprojekt in der sogenannten „Reibematt“ in Schopfheim hat eine jahrelange Vorgeschichte: Erste Konzepte für eine Bebauung wurden bereits 2015 diskutiert, 2018 gab es einen ersten Vorentwurf. Die von den Architekten vorgelegten Entwürfe freilich bekamen in den Ratsgremien mehrfach eine Abfuhr. Auf besonders große Vorbehalte stieß, dass das Gebäude direkt am Kreisel zunächst auf acht Vollgeschosse angelegt war.