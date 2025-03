Meeresbodenbehörde Beratungen über Tiefseebergbau in Jamaika gestartet

An den Beratungen, die bis zum 28. März am Sitz der Behörde in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston stattfinden, nehmen die 36 im ISA-Rat vertretenen Mitgliedstaaten teil. Der Organisation gehören insgesamt 169 Staaten und die Europäische Union an. Noch gibt es keine Regelung für den Abbau von Bodenschätzen im Meer - aber große Sorge um die Auswirkungen auf die wenig erforschten Ökosysteme der Tiefsee.

Der erste Antrag auf Abbau im Pazifik steht bevor

Am 27. Juni will die Firma The Metals Company aus Kanada den weltweit ersten Antrag auf kommerziellen Tiefseebergbau stellen. Die Firma beabsichtigt, in der sogenannten Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) Rohstoffe abzubauen. In dem Gebiet im östlichen Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii liegen große Mengen von Manganknollen auf dem Meeresboden. Sie enthalten auch Nickel, Kobalt und Kupfer. Die Metalle kommen unter anderem in Batterien und Digital-Technik zum Einsatz.