Jährlich sterben rund 300.000 Wale und Delfine in Netzen oder Seilen

Nach Angaben von australischen Tierschützern soll es derzeit an der Küste von New South Wales noch drei weitere Wale geben, die sich in Netzen verfangen haben. Die International Whaling Commission schätzt, dass weltweit jedes Jahr rund 300.000 Wale und Delfine verenden, nachdem sie sich in Netzen oder Seilen verstrickt haben.