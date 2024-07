Meeressäugetier: Seltener Buckelwal tummelt sich in der südlichen Nordsee

Buckelwale werden 12 bis 15 Meter lang und können bis zu 30 Tonnen wiegen. Sie leben in polaren Meeren und ziehen zum Kalben bis in tropische Gewässer. "Dafür müssen sie hin- und herwandern", sagte Hamm. Die genauen Routen seien nicht bekannt, meistens würden die Buckelwale etwa von Island und Norwegen aus westlich der britischen Inseln ziehen. "Jungtiere probieren mehr aus als ausgewachsene Tiere", sagte die Biologin. Möglicherweise sei das Jungtier für eine andere Route durch die Nordsee "abgebogen".

Wissenschaftler sehen ebenfalls Buckelwal

Vor rund sechs Wochen wurde schon einmal ein Buckelwal in der Nordsee gesichtet. Wissenschaftler des Bundesamts für Naturschutz untersuchen zurzeit in einem Forschungsprojekt, wie verbreitet Wale in der Nordsee sind. Von einem Schiff aus registrierten die Experten einer Mitteilung zufolge Dutzende Sichtungen von Minkwalen, Schweinswalen und auch die eines Buckelwals. Das Gebiet, das die Forscher untersuchen, die Doggerbank, liegt allerdings weiter in der zentralen Nordsee - etwa 250 Kilometer vor Helgoland.