Mega-Event Frühlingsmarkt in Schopfheim

Bis gegen 21 Uhr wird dann Bewirtung, Musik und Unterhaltung, zum einen durch von Bernhard Wehrle organisierten Musikformationen, die an unterschiedlichen Orten aufspielen, geboten. Als besonderes Angebot eben für Familien gilt der von drei Sportvereinen organisierte Spieleparcours mit Torwandschießen, Geschicklichkeitsspielen und Fahrradparcours in der Wallstraße vor dem Bezirksamt.

Abends wechselt dann die Bewirtungs- und Unterhaltungs-Verantwortung zu den Gastronomen Hans Glöggler und Tesfaldet „Tessy“ Reda und deren so genanntem „Warm-up“ zum Frühlingsmarkt und verkaufsoffenen Sonntag.

Verkaufsoffener Sonntag

Der verkaufsoffene Sonntag mit Frühlingsmarkt geht dann am Sonntag von 12 bis 17 Uhr in der gesperrten Innenstadt über die Bühne. Es gibt Live-Musik mit dem Kleinwiesentäler Singer und Songwriter Ben Meech auf der Hauptbühne bei der Lenk-Plastik und mit Straßenmusikant Mario Stracuzzi mit seinen Rock- und Pop-Coversongs in der Feldbergstraße.

Selbstverständlich gibt es viele Aktivitäten für Kinder, etwa eine Hüpfburg auf dem Marktplatz und die Möglichkeit, mit Sigrid Reif vom Bastellädeli unter dem Motto „Schmücke deine eigene Vogelscheuche“ kreativ zu sein.

Zum zweiten Mal nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird wieder der Pflughof mit einem interessanten Angebot vom Kinderschminken über eine Wellenrutsche, Musik, eine Bar und gemütlichen Lounge-Möbeln bis hin zu Auftritten von „Move Dance Base“ ins Geschehen integriert.

Die Wirte der Markgrafenstadt bieten eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten, auf dem Frühlingsmarkt bieten weitere Anbieter ebenfalls Stärkendes an Speis und Trank. In der Hebelstraße gibt es einen Handwerkermarkt, auf dem Marktplatz steht das Sanierungsmobil der Stadt Schopfheim in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Wiesental.

Sowohl am Samstag zu den üblichen Geschäftszeiten wie auch am Sonntag von 12 bis 17 Uhr befinden sich auf dem Parkplatz bei Euronics Bühler zwei Infostände zum aktuellen Thema Breitbandversorgung. Und natürlich laden die Geschäfte und Dienstleister am Sonntag zum Bummeln und Verweilen in ihren geöffneten Geschäften ein.

Die Geschicklichkeits- und Sportangebote vom Familiennachmittag am Samstag, also Torwandschießen, Geschicklichkeits- und Fahrradparcours, können auch am verkaufsoffenen Sonntag genutzt werden.