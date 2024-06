"Wir sind tot, aber glücklich", sagte eine 28-Jährige aus Braunschweig, die zu Rock im Park gereist war. "Meine Füße sind blutig - so viel habe ich getanzt", ergänzte ihre Freundin. Die Einsatzkräfte sprachen am Sonntag, dem letzten Festivaltag, von einem friedlichen Verlauf. Rettungskräfte mussten Feierende vor allem wegen Insektenstichen, kleinerer Verletzungen und Kreislaufproblemen behandeln, wie es weiter hieß.



Auch beim Zwillingsfestival in Nürburg in der Eifel wurde die "gute Stimmung" hervorgehoben. Es sei deutlich ruhiger als in den Vorjahren, hieß es dort von den Einsatzkräften. Dort habe es bis Sonntagmittag 360 Einsätze im Rettungsdienst und 2700 Fälle an den Sanitätsstellen gegeben, berichtete Armin Link vom Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Auf Tuchfühlung mit den Fans

Rund 70 Bands standen in Nürnberg an den drei Tagen auf den drei Bühnen. Zum Abschluss am Sonntagabend sollten unter anderem die Berliner Punkrocker Die Ärzte, die US-Rockband Queens Of The Stone Age und die Metal-Band Avenged Sevenfold spielen. Bei Rock am Ring spielten zeitversetzt dieselben Bands.