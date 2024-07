"Wow, es ist unglaublich, hier zu sein. Ich habe viele Jahre lang davon geträumt, für Real Madrid zu spielen. Heute ist mein Traum wahr geworden. Ich bin ein glücklicher Junge", sagte der ablösefrei von Paris Saint-Germain verpflichtete Mbappé und küsste mehrfach das Wappen auf seinem Jersey. Unweit von ihm auf der Bühne waren die 15 Königsklassen-Trophäen aufgereiht, die Real zu so einem besonderen Verein machen.

Mbappé posiert für Madrids Familienalbum

Der 25-Jährige hatte vor seinem Auftritt in seinem neuen Fußball-Wohnzimmer die medizinische Untersuchung absolviert. Mit Elektroden auf der nackten Brust lachte Mbappé in die Kamera und streckte beide Daumen zum Zeichen seiner Freude nach oben. Anschließend unterschrieb er im edlen schwarzen Anzug und an der Seite von Real Madrids Präsident Florentino Pérez einen Vertrag bis zum Sommer 2029.