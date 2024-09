Mehr als ein Beatles-Sohn: Musikfilm von Dhani Harrison - Konzert in Berlin

Einziges Deutschland-Konzert in Berlin

Anlässlich der Premiere wird Dhani Harrison drei Konzerte in Europa geben. Bevor er in Paris und London spielt, wird er am 13. Oktober in Berlin im Hole 44 auftreten. "Ich liebe Berlin", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Viele von unseren Freunden, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, wohnen dort. Ich bin dort auch schon beim Lollapalooza aufgetreten. Es war abgefahren und das Publikum war einfach unglaublich. Wir hatten alles in allem viel Spaß."

Zwar ist der 46-Jährige nicht nur Beatles-Fans vor allem als Sohn von George Harrison ein Begriff, zumal seine Stimme eine ähnliche Klangfarbe hat. Doch Dhani Harrison hat längst seinen eigenen Stil gefunden und probiert immer wieder Neues aus. Im Film "Innersoundstage", der in London aufgezeichnet wurde, präsentiert er eine atmosphärische Mischung aus Rock, Pop und Elektro mit starken Melodien.