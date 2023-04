Mehrere Diebstähle in Steinen Diebe werden in unverschlossenen Autos fündig

In der gleichen Nacht wurden in Steinen in der Neumattstraße aus einem unverschlossenen Mazda zwei Geldbörsen sowie ein Hartschalenkoffer entwendet. Der Hartschalenkoffer wurde in einer Hecke in der Albert-Schweitzer-Straße wiedergefunden.

Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch wurde abermals in Höllstein aus einem grauen Opel eine Sonnenbrille und ein Taschenmesser entwendet. Der Opel war ebenfalls nicht abgeschlossen und stand am Teichweg.