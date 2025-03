Mehrzweckhalle Ötlingen: Blauer Boden wird favorisiert

Die Sanierung des Bodens in der Mehrzweckhalle ist eines der wichtigsten Projekte, die in diesem Jahr in Ötlingen anstehen. Die Halle stehe nunmehr seit mehr als 40 Jahren und in dieser Zeit sei der Boden noch nie erneuert, immer nur ausgebessert worden, schilderte Ortsvorsteher Johannes Maier am Mittwoch im Ortschaftsrat.