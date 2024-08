Menschen in Lörrach: Herbert Deiningers Herz schlägt für die Kirchenmusik

Die frühe Neigung

Schon früh habe er einen starken Drang verspürt, Kirchenmusiker zu werden. Auf Vermittlung des Pfarrers seiner Heimatgemeinde konnte Deininger parallel zu seiner Schulzeit am Gymnasium in Fürth beim dortigen Bezirkskantor und später am Konservatorium Nürnberg Orgelunterricht nehmen. Gleich nach dem Abitur verbrachte Deininger seine Zivildienstzeit als Mitarbeiter im Internat „Windsbacher Knabenchor“ nahe Ansbach. Dort konnte er auf Orgeln spielen, mit denen er sich weiter auf sein Studium vorbereiten konnte, und er hatte die Gelegenheit, niveauvolle Chorarbeit kennenzulernen.

Das Studium

Sein Studium der Kirchenmusik beendete Deininger als A-Kantor (höchste Stufe). Danach ging er für ein Aufbaustudium nach Zürich zu Rolf Scheidegger, Orgellehrer an der Musikhochschule und dem Grossmünster Zürich. Nach einer Anstellung in Fürth kam er vor 31 Jahren hierher nach Lörrach. Unter Bezug auf den englischen König Johann Ohneland (1199 -1216) bezeichnet sich Deininger gegenwärtig als „Kantor ohne Land“. Damit sprach er an, dass er seit geraumer Zeit über keine Hauptorgel (Christuskirche und Stadtkirche) seiner Gemeinde mehr verfüge. Die Orgel in der Christuskirche ist von einem Orgelbauer „zugebrettert“ (Deininger) und steht so in Plastik gehüllt an ihrem Platz in der im Umbau befindlichen Kirche. Und die Orgel der Stadtkirche ist aus gleichem Grund ausgebaut worden.