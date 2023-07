Zuvor war bekannt geworden, dass die mit der sudanesischen Armee rivalisierende RSF-Miliz in West-Darfur für die Tötung von mindestens 87 Menschen verantwortlich sein soll. In einer Mitteilung der Vereinten Nationen am Donnerstag hieß es, diese seien in einem Massengrab verscharrt worden. Auch in der Stadt Misterei an der Grenze zum Tschad soll die Miliz demnach Zivilisten getötet haben.

In dem Land im Nordosten Afrikas kämpft seit Mitte April die Armee unter Staatschef Abdel Fattah al-Burhan gegen die Paramilitär-Miliz RSF des ehemaligen Vizemachthabers Mohammed Hamdan Daglo, nachdem ein Machtkampf unter den zwei Putschgenerälen offen eskaliert ist.