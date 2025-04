Messe „Switch Live“ am HTG: Schüleraustausch: Der Blick über den eigenen Tellerrand

In welchem Alter entscheiden sich Schüler in der Regel für den Auslandsaufenthalt? Und wie lange bleiben sie?

In Neuseeland ist der Austausch ab 13 Jahren möglich, die meisten Kinder gehen aber im Alter von 15, 16 Jahren ins Ausland – das heißt: in der neunten oder zehnten Klasse. Theoretisch reicht die Zeitspanne von einigen wenigen Wochen bis zu zwei Jahren. Die meisten allerdings gehen für ein halbes Jahr ins Ausland.

Was geschieht, wenn es mit der Gastfamilie vor Ort nicht passt?

Das kommt womöglich gar nicht so selten vor, wie gemeinhin gedacht wird. Aber es gibt keinen Grund, Angst davor zu haben. Ich denke, rund 20 Prozent der Jugendlichen wechseln die Gastfamilie. Vorher werden natürlich Gespräche mit der Familie und dem Gastkind im Beisein eines Koordinators geführt und darüber geredet, was nicht passt. Das ist meiner Ansicht nach die schwierigste Phase, die ein Jugendlicher bewältigen muss. Mama und Papa sind zwar über WhatsApp und Facetime zu erreichen, trotzdem muss das Problem ohne die Eltern gelöst werden.

Können die Schüler nach einem halben Jahr Abwesenheit in ihrer Heimatschule den Unterrichtsstoff noch bewältigen?

In der Regel ist das kein Problem. Ausnahmen bilden Schüler, die zuvor schon größere Schwierigkeiten hatten.

Die Phase mitten in der Pubertät ist ja nicht die einfachste. Was macht so ein Aufenthalt mit den Jugendlichen?

Ich sage immer: Englisch ist eigentlich ein Nebeneffekt, den Austauschschüler fast automatisch mitnehmen. Mein Eindruck ist: Die Jugendlichen lernen bei einem Auslandsaufenthalt heute noch mehr als früher, weil wir immer mehr für unsere Kinder tun – da nehme ich mich selbst als Mutter von drei Kindern nicht aus. Eltern sind heute zwar problemlos zu erreichen, aber sie können nicht alle Probleme vor Ort für ihre Kinder lösen. Wir können unsere Kinder weder in Kursen anmelden noch können wir sagen: Mach doch mal dies oder das oder geh mal hierhin oder dorthin. Nein: Die Kinder müssen es selbst tun – oder selbst nachfragen, wenn sie Hilfe brauchen.

Verändert sich mit dieser Erfahrung auch die Wahrnehmung Deutschlands?

Die Jugendlichen haben jedenfalls die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. Wie macht man Dinge in anderen Ländern? Mit dieser Erfahrung reift auch die Erkenntnis: Die Schule kann anders sein, der Tagesablauf der Menschen kann anders sein, die Esskultur und manches mehr kann anders sein. Austauschschüler können für sich selbst entscheiden, was ihnen zusagt und was nicht. Aber man wird nach dieser Erfahrung andere weniger schnell bewerten und vor allem nicht mehr so schnell auf die Idee kommen: Wir machen Dinge besser als andere.