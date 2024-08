Messerangriff: Medien: Vater von Barça-Star Yamal verlässt Krankenhaus

Am Donnerstag hatte sich der Vater schon aus dem Krankenhaus gemeldet. "Ich danke Euch allen für den Zuspruch. Es geht mir schon besser. Eine feste Umarmung für Euch alle", schrieb er auf Instagram.

Nasraoui erlitt bei dem Angriff den Berichten zufolge zwei Stichwunden in den Unterleib und einen in den Brustkorb. Vor allem wegen hohen Blutverlusts war er in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Badalona, einem Vorort von Barcelona, gebracht worden und war dort zunächst auf die Intensivstation gekommen. Yamal habe seinen Vater am Donnerstag im Krankenhaus besucht.