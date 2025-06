Die Verkehrspolizei Freiburg hat am Dienstag eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesautobahn 5 auf Höhe der Anschlussstelle Neuenburg in südliche Richtung vorgenommen. Die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit betrug 60 Stundenkilometer. Während der rund fünf Stunden andauernden Überwachungsmaßnahme wurden insgesamt 5107 Fahrzeuge gemessen. Etwa die Hälfte (2533) der gemessenen Fahrzeuge war dabei zu schnell und hielt sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. In einem Fall wurde ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 141 Stundenkilometern gemessen, was eine Überschreitung von 81 Kilometern pro Stunde darstellte. Die von der Verkehrspolizei festgestellten Verstöße werden nun im Weiteren durch die zentrale Bußgeldstelle Karlsruhe bearbeitet, heißt es in der Mitteilung weiter. Je nach Schwere des Verstoßes drohen den Betroffenen Verwarn- beziehungsweise Bußgelder sowie Fahrverbote.