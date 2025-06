Die Verkehrspolizei Freiburg hat am Mittwoch zwischen 12 und 16.30 Uhr mit einem zivilen Videomessfahrzeug die A 5 im Bereich Neuenburg überwacht. Im genannten Zeitraum wurden mitunter erhebliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter hatte seine Geschwindigkeit um rund 90 Stundenkilometer überschritten, teilt die Polizei mit. Noch vor Ort wurde von ihm eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehr als 1400 Euro erhoben. Auch Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 31 und 40 Stundenkilometern (zweimal), zwischen 41 und 50 Stundenkilometern (dreimal), zwischen 51 bis 60 Stundenkilometern (zweimal) sowie von mehr als 70 Kilometer (einmal) wurden festgestellt. Auch diese Fahrer müssen nun mit empfindlichen Geldstrafen und gegebenenfalls Fahrverboten rechnen. Das Polizeipräsidium Freiburg wird die Überwachungen fortsetzen, heißt es in der Mitteilung.