Metall- und Elektroindustrie: IG Metall setzt Warnstreiks fort

Die größten öffentlichen Kundgebungen in Bayern gibt es der Gewerkschaft zufolge bei Linde in Aschaffenburg mit acht Betrieben und bei MAN Energy Solutions in Augsburg mit drei Betrieben.

In Sachsen hat die Gewerkschaft Beschäftigte der Maschinenbauunternehmen Koenig & Bauer in Radebeul und Auma Drives in Coswig zu Warnstreiks aufgerufen. Geplant ist ein Demonstrationszug, in den sich Mitarbeiter weiterer Unternehmen einreihen sollen, teilte ein IG Metall-Sprecher mit. Zum Warnstreik aufgerufen sind auch Beschäftigte der Autozulieferer GKN Driveline und der Radsystem GmbH in Zwickau sowie des Kompressorenherstellers Siemens Energy in Leipzig.