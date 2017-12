Mexiko Elf Tote bei Busunfall mit Touristen in Mexiko

23:44 Wall Street schließt schwächer

New York - Die Anleger am US-Aktienmarkt sind nach dem jüngsten Rekordlauf wieder vorsichtig geworden. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag schließlich mit minus 0,15 Prozent auf 24 754 Punkte. Der Kurs des Euro stieg bis zum Handelsschluss an der Wall Street auf 1,1842 Dollar.

23:44 Schalke 04 und Wolfsburg im Pokal-Viertelfinale

23:07 US-Repräsentantenhaus stimmt erneut über Steuerreform ab

22:48 Laudas Nachfolger: Rosberg neuer Formel-1-Experte bei RTL

Köln - Nach dem Abschied von Niki Lauda wird der frühere Weltmeister Nico Rosberg neuer Formel-1-Experte bei RTL. Der 32-Jährige wird sich in der kommenden Saison bei den Rennen mit Timo Glock abwechseln. RTL bestätigte am Abend einen Bericht von bild.de. Rosberg wird seinen ersten offiziellen Auftritt beim ersten Grand Prix der Saison am 25. März in Melbourne haben. Der "Bild" zufolge ist der Vertrag zwar noch nicht unterschrieben, weitere Einsätze bei großen Rennen wie in Monaco oder dem deutschen Grand Prix in Hockenheim sind indes geplant.