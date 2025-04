Michael Maraun nimmt Abschied: „Die Klinik war mein Zuhause“

Überregionales Renommee

Diese ganzheitliche Herangehensweise trug Früchte. Schon bald genossen die Diabetologie in Schopfheim und ihr Spiritus Rector auch überregional einen hervorragenden Ruf – die Patienten strömten von weither in die Markgrafenstadt. Und nicht nur das: Die Deutsche Diabetesgesellschaft (DDG) zeichnete die Abteilung, die zeitweise vier Ärzte sowie fünf Diabetesberater beziehungsweise -assistenten beschäftigte, regelmäßig als „zertifiziertes Diabeteszentrum“ aus – zum zehnten und bislang letzten Mal im Jahr 2022. Mit schöner Regelmäßigkeit landete die kleine Schopfheimer Diabetologie auch in der Rangliste des Magazins „Fokus“ unter den „Top 60“ der besten Kliniken in Deutschland – als Exot unter lauter Unikliniken und Großstadtkrankenhäusern. „In der Liga wollten wir auf Augenhöhe mitspielen“, so Maraun. Sei es doch von Anfang an das Ziel gewesen, im Interesse der Patienten eine Diabetologie „auf hohem Niveau“ anzubieten. Dazu müssten Struktur, Arbeitsprozesse und Qualität stimmen. All dies habe der Abteilung schließlich auch den Respekt in Fachkreisen eingebracht.

Arzt mit Leib und Seele

So viel Erfolg sei nur in und mit einem intakten Team möglich, das voller Begeisterung mitzieht, betont Maraun. Dass er selbst für seine Abteilung und für seine Patienten mit Leib und Seele – und ohne auf die Uhr zu blicken – bei der Sache war, will er nicht bestreiten. „Die Klinik“, sagt er im Rückblick, „war mein Zuhause“.

Im Nachhinein sei der Schritt, die Oberarzt-Stelle in Schopfheim anzutreten, „die absolut richtige Entscheidung gewesen“, blickt der mittlerweile 66-Jährige, der Innere Abteilung sowie Diabetologie seit 2011 als Chefarzt leitete, ehe er Ende 2024 in den Ruhestand ging, voller Zufriedenheit zurück. Er, der nach eigenen Worten ein Berufsleben lang „immer von früh bis spät gearbeitet hat“, freut sich jetzt auf „ein Jahr Nichtstun“, ehe er vielleicht wieder ein bisschen als Arzt tätig werden will. Diesbezügliche Anfragen gebe es genug, verrät er. Unabhängig davon, ist Michael Maraun vor allem wichtig, dass seine Diabetes-Patienten in der Region weiterhin optimal versorgt sind – kümmern sich in bewährter Form doch zwei seiner früheren Kollegen um sie.