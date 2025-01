Die Gesellschaftssatire "Parasite" des Südkoreaners Bong Joon Hoo hatte 2020 vier Oscars gewonnen. Sein neuer Film nach der Buchvorlage "Mickey7" dreht sich um einen Klon, der bei Weltraum-Expeditionen gefährliche Aufgaben übernimmt.

Projekte mit "Saltburn"-Star Jacob Elordi und Cumberbatch

Als weitere Special Gala kündigte die Berlinale die Romanverfilmung "The Thing with Feathers" von Regisseur Dylan Southern mit "Marvel"-Star Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle an. Als Serie läuft in der Reihe zudem die Verfilmung von Richard Flanagans Roman "The Narrow Road to the Deep North" mit Jacob Elordi ("Saltburn").