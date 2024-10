Mieten: Experten der Wohnbau Lörrach erläutern, warum Wohnen immer teurer wird

Zwei Gründe seien im Wesentlichen für steigende Mieten verantwortlich, sagt Marco Glockner, technischer Leiter der Wohnbau Lörrach: Zum einen die Verteuerung der Baukosten – allein seit 2019 um rund 40 Prozent. An diese sei auch die Honorarentwicklung von Planungs- und Behördenleistungen gebunden, was die Kosten zusätzlich erhöhe. Warum? „So funktionieren die Honorarordnungen“, erklärt Glockner. Zum anderen sind steigende Nebenkosten aufgrund baulicher Gegebenheiten von Bedeutung – etwa für Wartung und Sicherungsanlagen. Aber auch Dienstleistungen wie Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten sind aufgrund von Gehaltszuwächsen in den vergangenen Jahren kostenintensiver geworden.