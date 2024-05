Migration: Bericht: London bezahlt Asylbewerber für Ruanda-Ausreise

Wie die Zeitung "Sun" berichtete, reiste der aus einem ungenannten afrikanischen Staat stammende Mann am Montag per Linienflug nach Ruanda. Dort habe er rund 3000 Pfund (3500 Euro) als Startgeld aus der britischen Staatskasse erhalten. In den kommenden fünf Jahren würde ihm zudem Verpflegung und Unterkunft gestellt.

Die ruandische Regierung bestätigte, dass der Mann am Vortag eingetroffen und vorerst im "Hope Hostel" untergebracht worden sei, in dem künftig auch andere Ankömmlinge aus Großbritannien zunächst bleiben sollen, bevor sie im Land verteilt werden.