Die mit Wohnsitz Berlin im Ausländerzentralregister erfassten 2020 Menschen mit ungeklärter Identität bilden mit rund 9,3 Prozent die zweitgrößte Gruppe, gefolgt von Menschen aus dem Irak, sowie Ausreisepflichtigen aus der Russischen Föderation und aus Georgien. Ein vergleichbar hoher Anteil von Menschen mit ungeklärter Herkunft findet sich in keinem anderen Bundesland.

Bundesweit 304.308 Ausreisepflichtige

In Bayern stammten die meisten Ausreisepflichtigen 2022 aus dem Irak, in Brandenburg kam fast jeder vierte Ausreisepflichtige aus der Russischen Föderation, in Baden-Württemberg bildeten Menschen aus Gambia unter den Ausreisepflichtigen die größte Gruppe.