Washington - Nach seiner Verschärfung der Asylregeln an der US-Südgrenze hat Präsident Joe Biden nun Erleichterungen für bestimmte Migranten angekündigt, die irregulär ins Land gekommen sind. Sie betreffen Menschen, die seit mindestens zehn Jahren in den USA leben und mit amerikanischen Staatsbürgern verheiratet sind. "Es gibt schon einen Prozess für diese Leute", sagte Biden in Washington. "Aber dieser Prozess ist mühsam, riskant und er trennt Familien."