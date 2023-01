Zu beobachten war 2022 ein deutlicher Anstieg in der zweiten Jahreshälfte. Wurden im Januar noch 4436 Menschen bei der unerlaubten Einreise festgestellt, so lag diese Zahl im Oktober bei mehr als 13.000 unerlaubten Einreisen, im Dezember waren es rund 8600 solcher Einreisen ohne Erlaubnis. Das Bundespolizeipräsidium wies darauf hin, dass Fälle, in denen die unerlaubte Einreise vor Betreten des Bundesgebietes verhindert wird, nicht in diese Statistik einfließen.

"Höchster Stand seit sechs Jahren"

"Die durch die Bundespolizei getroffenen Feststellungen für das Jahr 2022 in diesem Kontext bilden den höchsten Stand seit sechs Jahren", hieß es seitens der Sicherheitsbehörde.