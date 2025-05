Migration: Medien: USA wollen Migranten nach Libyen abschieben

Der Sender CNN berichtete, eine Gruppe illegaler Migranten solle mit einem Militärflugzeug in das Bürgerkriegsland ausgeflogen werden. Auch die "New York Times" und der Sender NPR berichteten über entsprechende Pläne. Die "New York Times" meldete, die Pläne würden zu den Abschreckungsbemühungen der Regierung passen, die schon Migranten in ein berüchtigtes Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador abgeschoben hat.

Der Ministerpräsident der von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Tripolis, Abdel Hamid Dbaiba, sagte mittlerweile, Libyen lehne es ab, abgeschobene Migranten aufzunehmen. Alle Absprachen, die mit "illegalen Kreisen" getroffen worden seien, repräsentierten nicht den libyschen Staat.