Migration Sprachlosigkeit? CSU ringt im Wahljahr mit der Asylfrage

"Mein Eindruck ist, dass die Union ihr Trauma aus 2015 nie überwunden hat. In Fragen der Einwanderungspolitik ist sie zutiefst verunsichert", sagt FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr und lobt das geplante Einwanderungsgesetz der Ampel-Regierung. Die Union habe dagegen keine Antwort auf diese Herausforderung, die wenigen Reformer in den Reihen von CDU und CSU, wie etwa Armin Laschet, kämen nicht zu Wort. Dies schade dem Wirtschaftsstandort Deutschland.

Meinungen innerhalb der CSU

Doch in der CSU mehren sich gerade auf kommunaler Ebene die Stimmen, die sich eine klare Positionierung wünschten. Jene CSUler werden sich aber gedulden müssen: Derzeit, so heißt es, sei keine Kommunikation geplant. Wer dennoch Fragen habe, wird an das fachlich zuständige Landesministerium verwiesen.

"Wir dürfen die Debatte nicht anheizen, aber wir müssen die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen", sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zur Frage, ob die Debatte sich bald verschärfen könnte. Überall dort, wo die Menschen den wachsenden Zuzug spürten, würden die Sorgen zunehmen, die Debatte sei eine Gratwanderung. "Wir müssen uns klar abgrenzen von der Linie, die die AfD hat. Aber wir müssen schon sehen, es können nicht unbegrenzt viele Menschen zu uns kommen."

Umfragen und Wahlen

In Umfragen rangiert das Thema längst wieder auf Rang zwei der Sorgenliste, hinter der Energiekrise. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge haben in Deutschland 2022 so viele Menschen Asyl beantragt wie seit 2016 nicht mehr. Auch im CSU-Stammland Bayern weist das "Migrantenverwaltungssystem" zum Jahresende 2022 ein Saldo von 169.036 Personen aus. Zum Vergleich: Ende 2015 lag die Zahl bei 132.713, Ende 2016 bei 131.864.

Als Erklärung für die neue Sprachlosigkeit der CSU-Spitze wird schnell die Lehre aus dem Wahljahr 2018 angebracht, damals hatten Söder und Co zunächst versucht, sich mit Rufen nach Begrenzung bei potenziellen Wählern aus dem konservativen Lager zu positionieren. Doch der Schuss ging nach hinten los. Denn mit ihrer allzu offensiven Strategie ("Asyltourismus") verprellten sie in der Mitte mehr Wähler.

Die politische Konkurrenz bezieht schon Stellung. Die Freien Wähler etwa kritisieren, man könne nicht die Asylbewerber möglichst schnell in ihre Herkunftsländer zurückschicken - um dann dort mit teuren Kampagnen um Arbeitskräfte zu buhlen. Ganz abgesehen von der AfD, die sich wegen der aufkeimenden Migrationsdebatte schon die Hände reibt.

Söder will zu Beginn des für ihn so entscheidenden Landtagswahljahres alte Fehler nicht wiederholen. In der CSU gibt es aber auch Sorgen, die Strategie könne nach hinten losgehen. Wenn Wähler nicht wüssten, wofür die CSU stehe, würden sie sich andere Parteien suchen.