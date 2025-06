Bass ergänzte: "Ich denke nicht, dass unsere Stadt als Experiment dienen sollte." Als Reaktion auf Proteste gegen die US-Migrationspolitik in Los Angeles hatte Trump in den vergangenen Tagen Nationalgardisten und Marineinfanteristen in die Westküstenmetropole entsandt - jedoch gegen den Willen des Bundesstaates Kaliforniens.

Bass sieht darin eine "provokative Maßnahme". Sie habe vorab versucht, dem Weißen Haus klarzumachen, die Mobilisierung der Nationalgarde wäre "ein absichtlicher Versuch, Unruhe und Chaos in unserer Stadt zu stiften", sagte sie weiter.