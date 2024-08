Migrationspolitik: Scholz: Individualrecht auf Asyl bleibt

SPD-Innenpolitiker hält Merz' Angebot für Wahlkampf

Merz schlug dem Kanzler bei dem Gespräch eine gemeinsame Neuausrichtung der Migrationspolitik vor - notfalls auch ohne die Ampel-Partner Grüne und FDP, was der Forderung nach einem Koalitionsbruch gleichkam. Eine klare Zu- oder Absage von Scholz steht noch aus. SPD-Innenpolitiker Dirk Wiese sagte unterdessen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Dieses Land zeichnet sich in schwierigen Zeiten dadurch aus, dass die Regierung und die Opposition Parteigrenzen überwinden können." Das müsse aber mit voller Ernsthaftigkeit vorgetragen werden. "Die Aufforderung zum Koalitionsbruch ist doch eher den Wahlen am Sonntag geschuldet. Dies bedauere ich sehr. Es wird der aktuellen Aufgabe nicht gerecht." Am Sonntag sind Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen.

FDP sieht starke Überschneidungen mit Merz' Vorschlägen

FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich hingegen offen für Merz' Vorschläge. Er sagte der "Bild": "Die FDP steht zu überparteilichen Anstrengungen bereit, neuen Realismus in der Migration von Bund und Ländern konsequent durchzusetzen. Die Vorschläge von Herrn Merz zur Migration decken sich stark mit denen der FDP." Lindner bekräftigte auch: "Wir schlagen zusätzlich vor, Dublin-Flüchtlingen wie dem Täter von Solingen keine Sozialleistungen mehr in Deutschland zu zahlen, damit diese in das zuständige EU-Land ausreisen."