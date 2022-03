Milde Symptome Ex-US-Außenministerin Clinton positiv auf Corona getestet

Handball HSG Dreiland stürmt an die Tabellenspitze

Salem (mhu). Kurz vor dem Aufbruch an den Bodensee erhielt die Mannschaft der HSG Dreiland noch eine Hiobsbotschaft. Neben dem am Knie verletzten Tobias Ludwig fiel außerdem Niklas Weber coronabedingt kurzfristig aus. Trotzdem kehrte die HSG Dreiland am Samstagabend mit einem 29:26-Sieg bei der SG Mimmenhausen/Mühlhofen nach Hause zurück – und mit der Tabellenführung in der Aufstiegsrunde.