Diese Technologie vereinfacht nach Angaben des Unternehmens die Einarbeitung von Kieselsäuren als Rheologieadditiv in Farben- und Lackformulierungen.

„Mit der nun in Betrieb genommenen E2D-Anlage unterstreichen wir unser langfristiges Bekenntnis zum Standort Rheinfelden, an dem wir bereits seit Jahrzehnten erfolgreich pyrogene Kieselsäuren produzieren“, wird Stefan Fiedler, Leiter der Betriebsgruppe Aerosil in Rheinfelden, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. „So sichern wir nicht nur die Qualität und globale Verfügbarkeit der Produkte, sondern auch Arbeitsplätze am Standort.“