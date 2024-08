Millionen Tonnen Abfall: Platz auf deutschen Mülldeponien wird knapp

Baubranche: Behörden blicken selbst nicht durch

Abgesehen davon sind die Vorschriften der Ersatzbaustoffverordnung offenbar außerordentlich kompliziert: "Behördenvertreter sind zu oft schlecht informiert und können bei der Umsetzung der EBV-Vorgaben selten helfen", sagt Katrin Mees, Geschäftsführerin der Bundesgemeinschaft Recycling-Baustoffe.

Nach allgemeiner Einschätzung in der Bau- und Baustoffrecycling-Branche wird sich das Deponieproblem in den kommenden Jahren verschärfen. "Angespannt ist die Situation in den Bundesländern mit hoher Bautätigkeit und begrenzten Deponiekapazitäten, wie zum Beispiel in Bayern oder auch Hessen, da die Verfügbarkeit geeigneter Deponien bereits seit Jahren einen Engpass darstellt", sagt Andreas Pocha, Geschäftsführer des Deutschen Abbruchverbands. Auch laut ZDB ist die Lage in Bayern "besonders angespannt".

Denn je weniger Deponien es in Deutschland gibt, desto weiter die Transportwege. So wird in der bayerischen Baubranche geklagt, dass Bauabfälle zur Entsorgung teilweise bis nach Thüringen gefahren werden müssen.