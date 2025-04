Millionenbeute Prozess um Raubüberfall auf Kim Kardashian in Paris begonnen

Paris - Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian ist 2016 für die glamourösen Fashion Week in Paris, als sie in ihrer Luxusresidenz Opfer eines nächtlichen Raubüberfalls wird. Ganoven in Polizeiuniformen knebeln und fesseln die US-Amerikanerin. Die Täter erbeuten Schmuck für neun Millionen Euro. Achteinhalb Jahre später hat in Paris der Prozess gegen zehn mutmaßliche Tatbeteiligte vor einem Strafgericht begonnen. Kardashian selbst wird am 13. Mai zu einer Aussage vor Gericht in Paris erwartet.