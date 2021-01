Mindestens sieben Tote Norwegen: Rettungskräfte geben nach Erdrutsch Hoffnung auf

Zu dem Erdrutsch in Ask in der Kommune Gjerdrum rund 40 Kilometer nordöstlich von Oslo war es am frühen Morgen des 30. Dezembers gekommen. Er hatte sich auf mehreren hundert Metern Länge und Breite in der kleinen Gemeinde ausgebreitet und mehrere Häuser zerstört. Mindestens zehn Menschen waren bei dem Abgang verletzt worden, rund 1000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

In der Folge des Erdrutsches wurden zehn Menschen vermisst. Seit dem Neujahrstag hatten die Rettungskräfte sieben Todesopfer gefunden und identifiziert. Unter ihnen war ein zweijähriges Mädchen mit seinem Vater und seiner schwangeren Mutter sowie vier weitere Tote im Alter von 29 bis 69 Jahren. Bei den drei Vermissten handelt es sich um zwei Erwachsene und ein 13-jähriges Mädchen.

Auch nach mehreren Tagen hatten die Rettungskräfte bis zuletzt ihre Hoffnung unterstrichen, die restlichen Vermissten lebend finden zu können. Nach einem Alarm mussten sich die Retter am Dienstag jedoch vorübergehend aus der Risikozone zurückziehen, weil es einen neuen, kleineren Abgang gegeben hatte. Verletzt wurde dabei niemand.

