Damit hat die Truppe aus dem Waieland den zweiten Spieltag der Landesliga Baden für sich entschieden. Am ersten Spieltag in Ohlsbach hatte die Mannschaft mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den dritten Platz errungen. Doch nun, am zweiten Spieltag, konnte die zweite Mannschaft des BSVI auf eigenem Platz in Bestbesetzung antreten. Es waren die Mannschaften von BGC Rheinau-Freistett, BSV Ohlsbach und MGC Sulzfeld als bisher ungeschlagener aktueller Tabellenführer am Start.