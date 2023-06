„Minikreisel“ Blinklicht für mehr Sicherheit

Die Verkehrsschau hatte bereits Anfang Mai stattgefunden. Anders als in früheren Jahren allerdings waren lediglich Vertreter von Stadtverwaltung und Landratsamt, Polizei und Verkehrswacht eingeladen; eine breitere Öffentlichkeit oder auch nur die Gemeinderäte waren nicht erwünscht. Auch im Nachgang flossen die Informationen nur zäh beziehungsweise spät: An die breite Öffentlichkeit drangen sie erst am Dienstagmittag, als das Protokoll auf die Homepage der Stadt aufgeschaltetwurde; der Gemeinderat immerhin bekam es ein wenig früher zu Gesicht. In der Sitzung am Montag sorgte dieses Vorgehen (erneut) für Kritik.