Ministerin in Weil: Stadtteil Friedlingen im Mittelpunkt

Direkt vor Ort berichteten Polizeioberrat Florian Lohr, stellvertretender Inspektionsleiter der Bundespolizei, und die Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, Katharina Keßler, über die Kontrollen an der EU-Außengrenze zur Schweiz. Diese sollen die unerlaubten Einreisen eindämmen, was die aktuellen Zahlen auch belegen.

Sämtliche Straßenbahnen werden kontrolliert

Die Tram 8 nach Weil am Rhein sei laut Lohr eine Alternativroute für unerlaubte Einreisen. Auch deshalb würden sämtliche Straßenbahnen, die die Grenze aus Richtung Schweiz passieren, von Bundespolizisten kontrolliert. Das indes führe gerade samstags zu Staus in und nach Friedlingen. Um diese Belastungen für den Verkehr in Grenzen zu halten, habe man die Personalstärke erhöht und für die Ausweiskontrollen in der Tram eine zeitliche Vorgabe ausgerufen.