Minseln: „Annies Laufstall“ übernimmt Kita St. Elisabeth

Der Wechsel der Trägerschaft erfolgt zum 1. September, wie im Rahmen der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Minseln zu erfahren war. Anja Braekow von „Annies Laufstall freie Kita gGmbH“ hatte sich beworben und jüngst den Zuschlag bekommen. „Ich freue mich sehr, dass ich den Zuschlag erhalten habe. Es ist viel Arbeit, und ich habe richtig Lust darauf“, sagte Braekow optimistisch. Sie ist seit 30 Jahren Erzieherin und Kindergartenfachwirtin. Angefangen hat sie einst als Tagesmutter mit fünf Kindern in der eigenen Wohnung. Der Bedarf stieg an, und so mietete Braekow im Jahr 2006 eine Wohnung an der Hebelstraße in Rheinfelden, wo sie sich mit den Betreuungsangeboten in „Annies Laufstall“ rasch einen Namen machte.