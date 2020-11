Minus im Gesamtjahr Export holt nach Corona-Einbruch weiter auf

"In diesem Jahr erwarten wir nur noch ein Exportvolumen, das ungefähr dem vor sechs Jahren entspricht", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Er rechnet damit, dass sich die Exportaussichten bis zum Jahresende eintrüben. "Neben dem anhaltenden Corona-Schock drohen verschärfte Exportkontrollregeln, die Wachstumschancen der globalen Arbeitsteilung auszubremsen." Hinzu kämen Visa- und Einreisebeschränkungen sowie "überbordende" Zölle.

Zeitweise Grenzschließungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten zu Beginn der Corona-Pandemie hatten das Geschäft mit "Made in Germany" in den vergangenen Monaten ausgebremst. Nach der Erholung im Sommer befürchtet die Wirtschaft einen erneuten Rückschlag.

Vor allem die Geschäfte mit China, das zu den wichtigsten Absatzmärkten für Waren "Made in Germany" zählt, zogen im September deutlich an. Die Exporte in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stiegen um 10,6 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro im Vergleich zum September 2019. Die Ausfuhren in die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Vereinigten Staaten sanken hingegen um 5,8 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro. Die USA sind seit Jahren der größte Einzelmarkt für den deutschen Export.

Die Einfuhren nach Deutschland lagen im September mit 89 Milliarden Euro um 4,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Bei den Importen ergab sich für die neun Monate ein Wert von 751,1 Milliarden Euro und damit ein Rückgang um 9,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

© dpa-infocom, dpa:201109-99-268500/3