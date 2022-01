Missbrauch Bischofskonferenz schweigt zu Benedikts Falschaussage

In dem Münchner Gutachten war neben Benedikt - früher Kardinal Joseph Ratzinger - auch dessen Nachfolger Friedrich Wetter, beschuldigt worden. Dieser entschuldigte sich am Dienstag für seine "falsche Entscheidung" in einem prominenten Missbrauchsfall. Der betreffende Pfarrer hätte nicht mehr in der Seelsorge eingesetzt werden dürfen, hieß es in einer Erklärung, die das Erzbistum in Wetters Auftrag veröffentlichte. "Es tut mir von Herzen leid." In anderen Fällen bestreitet der 93 Jahre alte Kardinal ein Fehlverhalten allerdings vehement.